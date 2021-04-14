Убийцу рязанской журналистки оставили в СИЗО

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. Убийца сам сдался полиции.

Убийцу рязанской журналистки Жанны Шепляковой оставили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

В пятницу, 9 апреля, супругу Шепляковой Алексею продлили меру пресечения на три месяца, до 15 июля.

Напомним, тело 33-летней журналистки с множественными ножевыми ранениями обнаружили вечером 15 января. По версии следствия, муж Шепляковой забрал двоих сыновей и убил супругу, а после этого уехал в Тверскую область. Там мужчина сдался полиции.