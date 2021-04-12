В полиции прокомментировали ДТП на мосту через Трубеж
Водитель маршрутки столкнулся с Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства. По данным полиции, пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок.
В полиции прокомментировали ДТП, произошедшее на мосту через Трубеж в понедельник, 12 апреля.
ДТП произошло около 13:40. По данным регионального УМВД, столкнулись 12 автомобилей.
По предварительной информации, водитель маршрутки столкнулся с Volkswagen Polo, после чего по инерции столкнулись остальные транспортные средства.
По данным полиции, пострадали восемь человек, в том числе годовалый ребенок.
Сотрудники УМВД работают на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются.