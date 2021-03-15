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Рязанский приют перестанет принимать животных
Программу ОСВВ (отлову и стерилизации животных) теперь будет осуществлять другая организация. По вопросам отлова безнадзорных животных нужно обращаться по номеру +7 (915) 628-79-69.

Рязанская служба по контролю за безнадзорными животными приостановила прием. Об этом сообщили в группе службы «ВКонтакте».

В сообщении отметили, что режим работы организации меняется.

«Как всем уже известно, из областного бюджета в городской была выделена субвенция на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а именно: отлов, лечение, кастрации, вакцинации и возврат на прежние места обитания», — рассказали в службе.

Программу ОСВВ (отлову и стерилизации животных) теперь будет осуществлять другая организация. По вопросам отлова безнадзорных животных нужно обращаться по номеру +7 (915) 628-79-69.

Кроме того, в службе по контролю за безнадзорными животными сократили штат. «Мы продолжаем свою работу в рамках муниципального задания, а именно — по подбору трупов животных. Также мы продолжаем содержать животных, ранее отловленных нашей организацией по заявкам жителей города Рязань. Конечно, мы не бросим наших подопечных, продолжим осуществлять реализацию программы ОСВВ, а для тех, кому по каким либо причинам нельзя возвращаться на улицу, мы продолжим искать новые дома», — говорится в сообщении. В службе добавили, что готовы принимать экстренные сообщения с просьбой о помощи.

В данный момент организация ищет территорию для переезда, где сможет построить новый современный приют. «К сожалению до этого момента, до открытия приюта, мы приостанавливаем прием животных, просим отнестись с пониманием. Чем мы можем вам помочь — https://vk.com/topic-128485282_47269216, — отметили в сообщении. — Впереди очень много работы, конечно, без вашей помощи пройти весь путь мы не представляем возможным»