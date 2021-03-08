В Москве отец убил своего шестилетнего сына в подъезде

Мужчина убил собственного ребенка в московском подъезде. Пострадавший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Мужчина убил собственного ребенка в московском подъезде. Пострадавший скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 8 марта.

По предварительным данным, преступление произошло в одном из домов по Пролетарскому проспекту. Отец взял сына на выходные у жены, с которой находился в разводе. Что именно побудило мужчину напасть на ребенка, пока не установлено.

Соседи вызвали скорую и полицию. Медики спасти ребенка не смогли.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый в убийстве сына оказался инспектором ДПС.

Напомним, накануне массовое убийство произошло в Подмосковье. В городе Ликино-Дулево зарезали бабушку и трех внуков.