Подозреваемый в убийстве сына москвич оказался инспектором ДПС

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Москве — инспектор дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города. Об этом
По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.
В настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия.
Также назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности.
РЕН ТВ
Напомним, преступление произошло в ночь на 8 марта в доме на Пролетарском проезде. Было обнаружено тело мальчика 2014 года рождения с признаками насильственной смерти.