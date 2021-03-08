Подозреваемый в убийстве сына москвич оказался инспектором ДПС

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Москве — инспектор дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города.

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка в Москве — инспектор дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов города. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

В настоящее время мужчина 1981 года рождения доставлен в подразделение ведомства. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Также назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности.

РЕН ТВ сообщает , что неделю назад мужчина поругался с супругой, она ушла от него, а ребенок остался с отцом. Также в квартире оперативники обнаружили детский рисунок для матери на 8 Марта.

Напомним, преступление произошло в ночь на 8 марта в доме на Пролетарском проезде. Было обнаружено тело мальчика 2014 года рождения с признаками насильственной смерти.