В Московской области зарезали бабушку и трех внуков

В Московской области убили женщину и трех детей. Преступление произошло в воскресенье, 7 марта, в городе Ликино-Дулево.

В городе Ликино-Дулево Московской области найдены тела четырех человек — женщины и троих детей. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает telegram-канал 112.

По предварительной версии, семью убил родственник женщины.

В полицию обратилась мать троих детей — двух трехгодовалых мальчиков и девочки восьми лет. Она сообщила, что ей не открывают дверь квартиры.

Прибывшие экстренные службы вскрыли двери и обнаружили тело бабушки и троих внуков с колото-резаными ранами.

На месте работают следователи. Выясняется официальная информация.

Подозреваемого задержали. По предварительным данным, это сын убитой.