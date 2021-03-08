Опубликованы фото с места смертельного ДТП под Рязанью

Опубликованы фото с места смертельного ДТП под Рязанью. В понедельник, 8 марта, в Скопинском районе на дороге Рязань-Скопин Great Wall врезался в фуру Renault. На месте ДТП погибли 33-летняя пассажирка и 9-летний мальчик из легковушки. 38-летний водитель Great Wall госпитализирован.