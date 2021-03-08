В ДТП на трассе под Рязанью погибли женщина и ребенок

В результате происшествия двое пассажиров легкового автомобиля в возрасте 33-х (женщина) и 9-ти лет (мальчик) от полученных травм скончались на месте ДТП. 38-летний водитель «Грейт Волл» госпитализирован.

В ДТП на трассе под Рязанью погибли женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 8 марта, в Скопинском районе на дороге Рязань-Скопин Great Wall врезался в фуру Renault. На месте ДТП погибли 33-летняя пассажирка и 9-летний мальчик из легковушки. 38-летний водитель Great Wall госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. Ранее в соцсетях опубликовали видео с места ДТП.