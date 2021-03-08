Видео: под Рязанью произошло смертельное ДТП
Под Рязанью произошло смертельное ДТП. Видео с места ДТП опубликовали в соцсети в понедельник, 8 марта. Авария произошла на границе Пронского и Скопинского районов.
Под Рязанью произошло смертельное ДТП. Видео с места ДТП опубликовали в соцсети в понедельник, 8 марта.
Авария произошла на границе Пронского и Скопинского районов. По словам очевидцев, в ДТП двое погибли и двое пострадали. Скорая помощь ехала 30 минут. Дорога на момент столкновения машин была нечищена.
Подробности аварии уточняются.