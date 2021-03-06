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Соцсети: двух жительниц Рязани избили пьяные посетители кинотеатра в ТРЦ «Премьер»
Двух жительниц Рязани избили пьяные посетители кинотеатра в ТРЦ «Премьер». Об этом пострадавшие рассказали в соцсетях.

Двух жительниц Рязани избили пьяные посетители кинотеатра в ТРЦ «Премьер». Об этом пострадавшая рассказала в соцсетях.

По словам автора поста, инцидент случился 4 марта. Рязанку и ее несовершеннолетнюю дочь избила компания в нетрезвом состоянии: мужчина, две женщины и две девушки.

«Меня держали мужчина и женщина, молодая девушка меня пинала в спину. Моя дочь начала заступаться за меня, за что получила несколько ударов, упала через сиденья, а когда встала, ее дальше стали избивать. Это все произошло из-за просьбы вести себя потише, так как люди были в нетрезвом состоянии и распивали алкогольные напитки в общественном месте», — говорится в сообщении.

Рязанка недоумевает, почему в кинотеатре, куда люди приходят с детьми провести свой досуг, распивали спиртные напитки, не было охраны и не работало видеонаблюдение.

Полиция проводит проверку.

Напомним, в феврале охранники ТРЦ «Премьер» избили мужчину на парковке. Видео опубликовали в соцсетях.