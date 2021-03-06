Полиция проводит проверку по факту избиения посетителей в ТРЦ «Премьер»

Полиция проводит проверку по факту избиения посетителей в ТРЦ «Премьер». Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Полиция проводит проверку по факту избиения посетителей в ТРЦ «Премьер». Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы.

Напомним, ранее жительница Рязани рассказала в соцсетях, что ее вместе с дочерью избили пьяная компания в кинотеатре ТРЦ «Премьер».

Инцидент произошел в четверг, 4 марта.