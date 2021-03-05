После освобождения Мохова со скопинскими школьниками провели беседу

В четверг, 4 марта, 70-летний Виктор Мохов приехал в скопинскую гостиницу, там ему отказали в размещении. Насильник заявил, что пожалуется в полицию, если его будут считать изгоем.

После того, как маньяк Виктор Мохов вышел из колонии и отправился домой в Скопин, с местными школьниками провели беседу. Учеников предупредили о том, чтобы они не гуляли допоздна и не ходили по темноте, не общались с незнакомцами и не садились к ним в машину.

В четверг, 4 марта, 70-летний Виктор Мохов приехал в скопинскую гостиницу, там ему отказали в размещении. Насильник заявил, что пожалуется в полицию, если его будут считать изгоем.