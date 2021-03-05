Видео: скопинский маньяк вернулся в Рязанскую область

Минувшей ночью он приехал в гостиницу в своем родном городе. «Свобода нужна всем», — заявил Мохов.

Скопинский маньяк вернулся в Рязанскую область. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В четверг, 4 марта, 70-летний Виктор Мохов приехал в гостиницу в своем родном городе. Насильник заявил, что будет жаловаться в полицию, если его будут считать изгоем.

Извиняться публично перед своими жертвами Мохов отказался. «Уже извинялся», — ответил он.

Поселить в гостинице Мохова отказались.

Напомним, Мохов должен был вернуться в Скопин до 4 марта, однако по дороге из колонии он оказался в Москве на ток-шоу.