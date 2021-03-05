Видео: скопинский маньяк вернулся в Рязанскую область
Минувшей ночью он приехал в гостиницу в своем родном городе. «Свобода нужна всем», — заявил Мохов.
Скопинский маньяк вернулся в Рязанскую область. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В четверг, 4 марта, 70-летний Виктор Мохов приехал в гостиницу в своем родном городе. Насильник заявил, что будет жаловаться в полицию, если его будут считать изгоем.
Извиняться публично перед своими жертвами Мохов отказался. «Уже извинялся», — ответил он.
Поселить в гостинице Мохова отказались.
Напомним, Мохов должен был вернуться в Скопин до 4 марта, однако по дороге из колонии он оказался в Москве на ток-шоу.