К «исчезающей» рязанской деревне построили дорогу

Ранее к деревне просили сделать дорогу. Деревню сравнивали с краснокнижным растением, так как она находится «на грани исчезновения»

К деревне Новоершово Шиловского района построили дорогу. Об этом РЗН. инфо сообщил рязанец Дмитрий Паленов.

Он прислал в редакцию видео, где едет по ровной заснеженной дороге на машине.

«В такие редкие дни до Новоершово можно доехать на легковой̆ машине за пять-десять минут без головной̆ боли и тошноты от постоянной̆ тряски. Как говорят жители, впервые за…20 лет. Конечно, весной̆ вместе со снегом растает и наш «хайвей". Но даже такое временное преображение дороги дает помечтать о том, насколько проще может однажды стать жизнь обитателей̆ деревни», — рассказал Паленов.

Мужчина ранее просил сделать дорогу к деревне, «фактически отрезанной от цивилизации. Он сравнил Новоершово с краснокнижным растением, подчеркнув, что деревня находится «на грани исчезновения». Дорогу к деревне начали строить в сентябре 2020 года.