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Рязанец попросил сделать дорогу в «исчезающую» деревню
Мужчина отметил, что дома в деревне «фактически отрезаны от цивилизации».

Рязанец Дмитрий Паленов попросил сделать дорогу в деревню Новоершово Шиловского района. По его словам, туда не может проехать скорая.

О проблеме деревни мужчина рассказывает в своем Instagram.

«Ближайший магазин в семи километрах в поселке Лесной, — пояснил он. — Скорая останавливается в трех километрах в деревне Алехово».

Паленов отметил, что в деревне осталось 30 домов, они «фактически отрезаны от цивилизации».

«К сожалению, с каждым годом дорога в Новоершово становится все менее проезжей. Но жители пока еще не сдаются: покупают „Нивы“, договариваются с соседями из Алехово, где есть трактор, ходят пешком. О пенсионерах заботятся их дети, регулярно приезжая и привозя продукты из поселка Лесной», — рассказал он о жизни в деревне.

Рязанец сравнил Новоершово с краснокнижным растением, подчеркнув, что деревня находится «на грани исчезновения».

«А ведь я прекрасно помню то время, когда в Новоершово был магазин, был медпункт и фельдшер Мария Прокофьевна Васина… Отсутствие дороги делает свое дело, — считает рязанец. — Сейчас моя деревня, нуждается в помощи, как никогда».