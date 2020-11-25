В «исчезающую» рязанскую деревню начали строить дорогу
В сентябре рязанец просил сделать дорогу в деревню, «фактически отрезанную от цивилизации. Тогда мужчина сравнил Новоершово с краснокнижным растением, подчеркнув, что деревня находится «на грани исчезновения».
В деревню Новоершово Шиловского района начали строить дорогу. Об этом РЗН. инфо сообщил рязанец Дмитрий Паленов.
По его словам, ремонт начали на прошлой неделе.
В сентябре рязанец просил сделать дорогу в деревню, «фактически отрезанную от цивилизации. Тогда мужчина сравнил Новоершово с краснокнижным растением, подчеркнув, что деревня находится «на грани исчезновения».