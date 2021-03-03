Управляющая компания извинилась перед рязанцем, на которого упала глыба льда

Рязанец стал чувствовать себя лучше после произошедшего. Представители управляющей компании готовы компенсировать причиненный вред здоровью.

Представители управляющей компании «Скопы» извинились перед рязанцем Сергеем Баталичевым, на которого упала глыба льда у подъезда. Об этом сообщил сайт гордумы.

Отмечается, что рязанец стал чувствовать себя лучше после произошедшего. Ему предложила помощь зампред комитета по бюджету и налоговой политике гордумы Елена Волкова.

Представители управляющей компании готовы компенсировать причиненный вред здоровью.

Напомним, инцидент произошел около 18:00 пятницы, 26 февраля, у дома №4 по улице Керамзавода. Рязанец вышел из дома на перекур и глыба льда разбила его голову.

После произошедшего следователи и прокуратура начали проверку. В мэрии прокомментировали инцидент.