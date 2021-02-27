Вышедшему из подъезда рязанцу разбила голову глыба льда

Инцидент произошел около 18:00 пятницы, 26 февраля, у дома №4 по улице Керамзавода. По словам автора поста, у 41-летнего Сергея диагностировали сотрясение мозга.

Рязанцу, который вышел из подъезда на перекур, разбила голову глыба льда. Об этом сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел около 18:00 пятницы, 26 февраля, у дома №4 по улице Керамзавода. По словам автора поста, у 41-летнего Сергея диагностировали сотрясение мозга.

«В целом повезло и остался жив, но шрам теперь будет через весь лоб», — говорится в сообщении.