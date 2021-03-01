Прокуратура начала проверки после падения глыб льда и обрушения крыши дома в Рязани

Ход и результаты проверок поставлены на контроль в прокуратуре области.

Прокуратура организовала проверки после того, как на улице Керамзавод глыба льда упала на голову рязанцу, а около «Центрального» автовокзала — на машину.

«В результате происшествия пострадавшие получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Кроме того, организована проверка после обрушения крыши многоквартирного дома в деревне Реткино. В результате происшествия пострадала часть квартир, в которых живут девять человек.