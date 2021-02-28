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Следователи начали проверку после падения льда на голову рязанца
Следователи начали проверку после падения льда на голову рязанца. 26 февраля в Рязани с крыши дома № 4 на улице Керамзавода на пешехода упала наледь, в результате чего 41-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы.

Следователи начали проверку после падения льда на голову рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани СУ СКР по Рязанской области по выявленной в СМИ информации проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По имеющейся информации, 26 февраля в Рязани с крыши дома № 4 на улице Керамзавода на пешехода упала наледь, в результате чего 41-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Услуги по обслуживанию многоквартирного дома оказывает УК «Скопы». В ходе проверки установят лицо, непосредственно ответственное за содержание общего имущества дома и производство работ по очистке крыши здания от снега и наледи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

«Следователи призывают граждан на улице обращать внимание на скопление снега, сосулек и наледи на крышах домов и козырьках подъездов, стараться не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков местности. Во избежание негативных последствий следственное управление рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи», — говорится в сообщении.

Напомним, рязанцу, который вышел из подъезда, разбила голову глыба льда. В мэрии прокомментировали ситуацию.