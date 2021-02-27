В мэрии прокомментировали инцидент с упавшей глыбой льда на рязанца

В мэрии прокомментировали инцидент с упавшей глыбой льда на рязанца. После происшествия управляющей компании было оперативно направлено сообщение о необходимости незамедлительного принятия мер по очистке крыш.

В мэрии прокомментировали инцидент с упавшей глыбой льда на рязанца.

«26 февраля с крыши дома 4 на улице Керамзавода произошел сход наледи. В результате пострадал 41-летний мужчина. С ушибом мягких тканей головы он был доставлен в ОКБ. Сейчас он уже находится дома. На место выехал замдиректора МКУ „Управление по делам территории города Рязани“ по Железнодорожному району Олег Морозов. По его словам, УДТ совместно с контрольно-аналитическим управлением с начала зимнего сезона неоднократно указывали УК „Скопы“, обслуживающей дом, на необходимость надлежащего содержания территории и кровли многоквартирных домов в надлежащем состоянии и в соответствии с правилами благоустройства. Так, письмо в адрес управляющей компании было направлено 24 февраля», — сообщили в пресс-службе мэрии.

После происшествия управляющей компании оперативно направили сообщение о необходимости незамедлительного принятия мер по очистке крыш. Утром 27 февраля крышу дома и прилегающую территорию повторно расчистили.

Всего в ведении УК около 100 домов. Ответственные подразделения держат вопрос на особом контроле.

Напомним, инцидент произошел около 18:00 пятницы, 26 февраля, у дома №4 по улице Керамзавода.