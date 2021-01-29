Стали известны причины увольнения Игоря Грекова

Грекова освободили с должности с 28 января 2021 года. Посты также покинули советники вице-губернатора Рязанской области на общественных началах — Арнольд Грынин и Владимир Арцыбашев.

Игорь Греков оставил должность вице-губернатора из-за перехода на другую работу, не связанную с государственной службой. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дениса Арапова.

Напомним, Грекова освободили с должности с 28 января 2021 года. Посты также покинули советники вице-губернатора Рязанской области на общественных началах — Арнольд Грынин и Владимир Арцыбашев.