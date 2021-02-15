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Мэрия назвала уволившихся в Рязани чиновников
Чиновники покинули посты по собственному желанию. Они уволились на прошлой неделе.

Мэрия назвала уволившихся в Рязани чиновников. В пресс-службе администрации города сообщили, что с 12 февраля по собственному желанию свои посты покинули:

  • начальник управления транспорта Андрей Михно;
  • замначальника управления благоустройства города Алексей Муковнин;
  • замначальника управления энергетики и ЖКХ Иван Нелин;
  • замначальника управления благоустройства города Василий Шкробот;
  • директор МП «КВЦ «Ирина Арцыбашева;
  • директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин;
  • директор МКУ «Муниципальный центр торгов» Владислав Кубышкин;
  • директор «МП «Водоканал» Андрей Акулов.

Ранее чиновникам предложил уволиться вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров.