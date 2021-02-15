Мэрия назвала уволившихся в Рязани чиновников
Чиновники покинули посты по собственному желанию. Они уволились на прошлой неделе.
Мэрия назвала уволившихся в Рязани чиновников. В пресс-службе администрации города сообщили, что с 12 февраля по собственному желанию свои посты покинули:
- начальник управления транспорта Андрей Михно;
- замначальника управления благоустройства города Алексей Муковнин;
- замначальника управления энергетики и ЖКХ Иван Нелин;
- замначальника управления благоустройства города Василий Шкробот;
- директор МП «КВЦ «Ирина Арцыбашева;
- директор МУП «РМПТС» Роман Степанушкин;
- директор МКУ «Муниципальный центр торгов» Владислав Кубышкин;
- директор «МП «Водоканал» Андрей Акулов.
Ранее чиновникам предложил уволиться вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров.