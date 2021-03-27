Тело погибшего в Калужской области рязанского летчика отправили на родину

Рязанский летчик погиб при срабатывании катапульты на калужском аэродроме во вторник, 23 марта. Погибли еще двое летчиков: из Барнаула и Башкирии. Тела погибших отправили на родину,
В Шайковке состоялось прощание с погибшими. Проводить в последний путь сослуживцев собрался весь военный городок. После церемонии прощания гробы с телами погибших были доставлены на аэродром. Оттуда их самолетами отправили к местам захоронения.
Трагедия произошла из-за нештатной ситуации во время подготовки к полету, в стоящем на земле самолете сработала катапульта. Три летчика погибли, один оказался в больнице. Установлено, что в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за низкой высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью.