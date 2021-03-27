Тело погибшего в Калужской области рязанского летчика отправили на родину

Тело погибшего в Калужской области рязанского летчика отправили на родину. Летчик погиб при срабатывании катапульты на калужском аэродроме во вторник, 23 марта.

Рязанский летчик погиб при срабатывании катапульты на калужском аэродроме во вторник, 23 марта. Погибли еще двое летчиков: из Барнаула и Башкирии. Тела погибших отправили на родину, сообщает «МК Калуга».

В Шайковке состоялось прощание с погибшими. Проводить в последний путь сослуживцев собрался весь военный городок. После церемонии прощания гробы с телами погибших были доставлены на аэродром. Оттуда их самолетами отправили к местам захоронения.

Трагедия произошла из-за нештатной ситуации во время подготовки к полету, в стоящем на земле самолете сработала катапульта. Три летчика погибли, один оказался в больнице. Установлено, что в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за низкой высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа получили травмы, несовместимые с жизнью.