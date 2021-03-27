На аэродроме в Калужской области погиб летчик-инструктор из Рязани Александр Подсобляев

Стало известно имя погибшего в Калужской области рязанского летчика. На аэродроме Шайковка погиб 49-летний летчик-инструктор Александр Подсобляев.

Стало известно имя погибшего в Калужской области рязанского летчика. На аэродроме Шайковка погиб 49-летний Александр Подсобляев. Он был инструктором по летной подготовке, сообщает «Киров ТВ».

Подсобляев служил в 43-м Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации.

Погибли также двое летчиков: из Барнаула и Башкирии, командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев и штурман полка Денис Султанов. Тела всех погибших доставили на родину для захоронения.

Напомним, трагедия произошла из-за нештатной ситуации во время подготовки к полету, в стоящем на земле самолете сработала катапульта.