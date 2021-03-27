На аэродроме в Калужской области погиб летчик-инструктор из Рязани Александр Подсобляев
Стало известно имя погибшего в Калужской области рязанского летчика. На аэродроме Шайковка погиб 49-летний летчик-инструктор Александр Подсобляев.
Стало известно имя погибшего в Калужской области рязанского летчика. На аэродроме Шайковка погиб 49-летний Александр Подсобляев. Он был инструктором по летной подготовке, сообщает
Подсобляев служил в 43-м Центре боевого применения и переучивания летного состава дальней авиации.
Погибли также двое летчиков: из Барнаула и Башкирии, командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев и штурман полка Денис Султанов. Тела всех погибших доставили на родину для захоронения.
Напомним, трагедия произошла из-за нештатной ситуации во время подготовки к полету, в стоящем на земле самолете сработала катапульта.