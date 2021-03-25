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От Собчак начали уходить рекламодатели после фильма о скопинском маньяке
Дистрибьютер тест-систем для выявления коронавируса «Авивир» приостановил размещение рекламы у Ксении Собчак. В компании пояснили, что ожидалось размещение рекламы в политически нейтральном интервью.

Рекламодатели начали уходить от Ксении Собчак после того, как она выпустила фильм о скопинском маньяке Викторе Мохове. Об этом сообщило «МБХ Медиа».

По информации издания дистрибьютер тест-систем для выявления коронавируса «Авивир» приостановил размещение рекламы у Ксении Собчак.

В компании пояснили, что ожидалось размещение рекламы в политически нейтральном интервью. В организации подчеркнули, что это «крайне негативный опыт» для них.

Напомним, Собчак опубликовала фильм о Мохове, державшем заточении двух девушек, 22 марта.