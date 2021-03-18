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В Рязани представили кандидата на должность первого вице-мэра
Кандидата представила мэр города Елена Сорокина. Она отметила, что на протяжении полутора лет выбирала достойного человека, который сможет во время ее отсутствия исполнять главные обязанности.

В четверг, 18 марта, на заседании комитета по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике рязгордумы, депутаты обсудили назначение на должность первого заместителя главы администрации города Алексея Пустовалова.

Кандидата представила мэр города Елена Сорокина. Она отметила, что на протяжении полутора лет выбирала достойного человека, который сможет во время ее отсутствия исполнять главные обязанности.

«Трудовой пусть Алексей Николаевич начал с администрации Рязани и получал только благодарности, руководители отмечали его стремление к личностному росту. Специалист такого уровня был замечен и приглашен в рязанское правительство… У него безупречная профессиональная деятельность и личная жизнь, высокий интеллект и организаторские способности. Думаю, что это важно для назначения на должность такого уровня», — рассказала Елена Сорокина.

Окончательное решение о назначении Алексея Пустовалова на должность первого замглавы администрации города примут на заседании гордумы.