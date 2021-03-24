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Любимов анонсировал новые отставки
«Сейчас обращаюсь ко всем, кто работает во власти, каждому руководителю. Не приму больше никаких отговорок. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию. И за свое действие или бездействие придется отвечать. Не удивляйтесь кадровым решениям», — заявил губернатор.

Губернатор Николай Любимов анонсировал новые отставки. Об этом политик заявил в среду, 24 марта, во время отчета перед депутатами облдумы.

«Жители региона справедливо предъявляют нам претензии… Сейчас обращаюсь ко всем, кто работает во власти, каждому руководителю. Не приму больше никаких отговорок. Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию. И за свое действие или бездействие придется отвечать. Не удивляйтесь кадровым решениям, меня, как главу региона, не устраивает качество управления по многим позициям», — заявил губернатор.

Напомним, ранее после критики губернатора в Рязани уволился вице-мэр Владимир Бурмистров.