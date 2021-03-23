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Любимов потребовал уволить чиновников, не справляющихся с ремонтом рязанских дорог
Во вторник, 23 марта, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства. Он снова жестко раскритиковал работу мэрии по выполнению ямочного ремонта дорог.

Во вторник, 23 марта, губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства. Он снова жестко раскритиковал работу мэрии по выполнению ямочного ремонта дорог.

Губернатор напомнил, что мэрии дали две недели на ремонт самых тяжелых и разбитых участков. «Время прошло, а результат оставляет желать лучшего. По городу просто невозможно передвигаться. Такого безобразия еще никогда не было, — заявил Любимов. — Возмущение рязанцев совершенно справедливо! Мне самому очень хочется понять, Елена Борисовна, до какой поры будет твориться этот бардак?».

Глава региона потребовал от мэра Елены Сорокиной уволить тех чиновников, которые не справляются со своими обязанностями.

«Может, уже хватит делегировать и перепоручать мои поручения, а пора начать их выполнять! Принимайте жесткие кадровые решения, если не выходит иначе, если нет результата, который мы все хотели бы видеть, — высказался Любимов. — Люди требуют комфорта и порядка в городе. Я буду требовать того же. Каждую неделю и каждый день. Очень надеюсь, что вы сегодня меня не только услышали, но и правильно поняли».