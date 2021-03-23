Полиция: на водителя автобуса в Песочне напал незнакомец

Молодой человек, который ударил ножом в шею водителя микроавтобуса, не знал свою жертву. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

Молодой человек, который ударил ножом в шею водителя микроавтобуса, не знал свою жертву. Об этом сообщили в пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 23 марта. Около дома № 12 на улице Тимакова поссорились двое мужчин — рязанец 1998 года рождения и житель Кораблинского района 1999 года рождения. Считается, что причиной конфликта стала девушка. 21-летний молодой человек ударил ножом в шею 22-летнего.

На место преступления приехали полицейские и патрульные, они оказали первую помощь пострадавшему и по горячим следам задержали подозреваемого. Его домтавили в отделение полиции, затем передали следователям.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее появились фото и видео с места происшествия.