Рязанец остался жив после покушения

В понедельник, 22 марта, в Рязани произошел конфликт между 22-летним и 21-летним мужчинами. Причиной ссоры стала девушка.

Рязанец остался жив после покушения. Об этом РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

В понедельник, 22 марта, в Рязани произошел конфликт между 22-летним и 21-летним мужчинами. Причиной ссоры стала девушка. В конфликте пострадал 22-летний молодой человек. Он получил ножевое ранение. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее последствия попали на видео.