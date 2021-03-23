Опубликованы фото с места нападения на водителя автобуса в Песочне

На кадрах видно, что стены и ступени дома №12 по улице Тимакова залиты кровью. Вечером в понедельник, 22 марта, здесь напали на водителя микроавтобуса.

В сети опубликовали фотографии с места конфликта в Дашково-Песочне. Вечером в понедельник, 22 марта, здесь напали на водителя микроавтобуса.

На кадрах видно, что стены и ступени дома №12 по улице Тимакова залиты кровью.

По данным следователей, 22-летний и 21-летний рязанцы поссорились из-за девушки. Во время конфликта младший ранил старшего ножом, потерпевший выжил.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия.