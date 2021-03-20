На трассе под Спасском, где перевернулся автобус, до этого произошло другое ДТП

Пассажир перевернувшегося 17 марта под Спасском автобуса рассказал о том, что перед аварией на трассе случилась еще одна. «По словам водителя, из-за сильного гололеда машина перестала слушаться и потеряла управление».

Пассажир перевернувшегося 17 марта под Спасском автобуса рассказал о том, что перед аварией на трассе случилась еще одна, сообщает «ПензаИнформ».

«На обочине стояла машина с разбитым в хлам капотом, возле нее — семейная пара. Водитель легковушки рассказал, что минут за 30 до аварии с автобусом он врезался в отбойник на подъеме. По его словам, из-за сильного гололеда машина перестала слушаться и потеряла управление. Я пожелал удачи и пошел к автобусу, катясь по льду, так как было очень скользко. Минут через 20 после аварии приехала спецтехника и посыпала реагентом весь лед. Он растаял, получилась вода», — написал мужчина в письме в редакцию.

Также пензенец рассказал подробности ДТП:

«Ехали нормально, жена сидела рядом, я дремал. Вдруг я почувствовал, что заднюю часть автобуса заносит. Я крикнул жене: „Держись!“ — и сам держался изо всех сил. Автобус упал на водительскую сторону. При ударе все упали с сидений, кто-то кричал. Я быстро пробежал по сидениям, выбил лобовое стекло и начал кричать всем, чтобы выходили, — боялся, что автобус загорится».

Мужчина считает, что водителя нельзя винить, так как он сумел удержать тяжелую машину на льду и не позволил ей слететь в кювет.

Напомним, ДТП произошло в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе, на 226-м километре трассы М5. Автобус перевернулся на проезжую часть. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».