По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе, на 226-м километре трассы М-5. Рейсовый автобус «Москва-Пенза» в результате заноса опрокинулся на проезжую часть. Пострадали 18 человек, пятеро из них доставлены в ОКБ.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.