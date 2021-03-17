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По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело
По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.

По факту ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе, на 226-м километре трассы М-5. Рейсовый автобус «Москва-Пенза» в результате заноса опрокинулся на проезжую часть. Пострадали 18 человек, пятеро из них доставлены в ОКБ.

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится расследование.