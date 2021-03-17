Под Рязанью перевернулся автобус, пострадали 18 человек

В 01:25 в Спасском районе, на 226 километре трассы М-5 «Урал», недалеко от поворота на село Ушаково, перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза». В автобусе было 56 пассажиров и 2 водителя. По предварительным данным, пострадали 18 человек, их доставили в Рязанскую ОКБ.

В среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе, на 226-м километре трассы М-5 перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза». Об этом сообщает ИД «Пресса».

В автобусе находилось 56 пассажиров и 2 водителя. По предварительным данным, пострадали 18 человек. Их доставили в ОКБ.

В больнице остаются 5 человек, остальных пострадавших разместили в местной школе.

Прокуратрура Рязанской области проводит проверку. Причины ДТП выясняют. Позже возбудили уголовное дело.