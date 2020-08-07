В Рязани представили нового начальника полиции

Нового начальника представил глава МВД Владимир Колокольцев.

В пятницу, 7 августа, генерал полиции России Владимир Колокольцев по видеосвязи представил личному составу УМВД по Рязанской области нового начальника — генерал-майора полиции Владимира Алая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Колокольцев отметил, что Алай почти 40 лет жизни посвятил в службе в органах внутренних дел. За результаты при выполнении служебных обязанностей он получил госнаграды, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.

Глава МВД России добавил, что в Рязанской области раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений существенно превышает среднероссийские показатели.

«Вместе с тем нужны более результативные меры по обеспечению возмещения материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности», — сказал Колокольцев.

Напомним, бывшего начальника рязанской полиции Сергея Лебедева назначили новым замминистра внутренних дел, начальником следственного департамента МВД России.