Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 215
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 374
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 645
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 905
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани представили нового начальника полиции
Нового начальника представил глава МВД Владимир Колокольцев.

В пятницу, 7 августа, генерал полиции России Владимир Колокольцев по видеосвязи представил личному составу УМВД по Рязанской области нового начальника — генерал-майора полиции Владимира Алая. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Колокольцев отметил, что Алай почти 40 лет жизни посвятил в службе в органах внутренних дел. За результаты при выполнении служебных обязанностей он получил госнаграды, в числе которых ордена «За личное мужество» и Александра Невского.

Глава МВД России добавил, что в Рязанской области раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений существенно превышает среднероссийские показатели.

«Вместе с тем нужны более результативные меры по обеспечению возмещения материального ущерба по делам экономической и коррупционной направленности», — сказал Колокольцев.

Напомним, бывшего начальника рязанской полиции Сергея Лебедева назначили новым замминистра внутренних дел, начальником следственного департамента МВД России.