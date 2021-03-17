В ОКБ уточнили состояние пострадавших в ДТП с автобусом

В результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в больницу доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в реанимации. ДТП произошло в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе. На 226-м километре трассы М-5 перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза».

В ОКБ уточнили состояние пострадавших в ДТП с автобусом. Об этом пишет ТАСС.

В результате опрокидывания автобуса на трассе М-5 в больницу доставлены 18 человек, шесть из них госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в реанимации.

Пассажиры автобуса доставлены в больницу с различными травмами: житель Пензы получил перелом ключицы, ребер и руки, у жителя Мордовии перелом ключицы. В ОКБ им оказали первую помощь, они продолжат лечение по месту жительства.

Известно, что в реанимации находится жительница Кузнецка с переломом таза. Она ехала вместе со своим мужем.

ДТП произошло в среду, 17 марта, в 01:25 в Спасском районе. На 226-м километре трассы М-5 перевернулся рейсовый автобус «Москва-Пенза». В автобусе находилось 56 пассажиров и 2 водителя. Возможной причиной аварии назвали опрокидывание автобуса в результате заноса.