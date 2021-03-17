Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью

«По предварительной информации, на 226 километре федеральной автодороги М-5 „Урал“, в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса», — говорится в сообщении.

Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте «МВД Медиа».

«По предварительной информации, на 226 километре федеральной автодороги М-5 „Урал“, в районе поселка Ушаково в результате заноса произошло опрокидывание автобуса», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 17 марта, на 226 километре федеральной дороги М-5 автобус «Москва — Пенза» в Спасском районе попал в ДТП. Пострадали 18 человек. Позже возбудили уголовное дело.