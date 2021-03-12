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Руководителя отдела крупного рязанского предприятия задержали за взятку
По данным следствия, с июня 2017 года по февраль 2021 года 58-летний подозреваемый, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, получил от 57-летнего директора саратовской коммерческой организации взятку размером более 9,3 млн рублей за «за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции». Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

В Рязани полицейские задержали руководителя отдела материально-технического обеспечения одного из крупных предприятий, который получил взятку от саратовской организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, с июня 2017 года по февраль 2021 года 58-летний подозреваемый, который также является заместителем председателя закупочной комиссии своего завода, получил от 57-летнего директора саратовской коммерческой организации взятку размером более 9,3 млн рублей «за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции».

В рязанском и саратовском предприятиях, а также в местах жительства фигурантов изъяли документы и электронные носители.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по которой предусмотрено наказание до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Подозреваемого арестовали.

Отмечается, что преступную деятельность пресекли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Позже стало известно, руководителя какого предприятия задержали.