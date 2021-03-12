Назван рязанский завод, сотрудник которого получил девятимиллионную взятку

Как стало известно РЗН. инфо, речь идет о заводе металлокерамических приборов (РЗМКП), который располагается на улице Новой. Сайт предприятия сообщает, что это единственный в России и странах СНГ завод, выпускающий герконы (герметизированные магнитоуправляемые контакты), применяемые в космической, авиационной, телефонной и другой технике.

Названо рязанское предприятие, сотрудник которого получил взятку в 9,3 миллионов рублей. Как стало известно РЗН. инфо, речь идет о заводе металлокерамических приборов (РЗМКП), который располагается на улице Новой.

Сайт предприятия сообщает, что это единственный в России и странах СНГ завод, выпускающий герконы (герметизированные магнитоуправляемые контакты), применяемые в космической, авиационной, телефонной и другой технике.

Напомним, по версии следствия, 58-летний заместитель председателя закупочной комиссии завода Олег Коваль, получил взятку размером более 9,3 млн рублей «за общее покровительство, ускорение оплаты счетов и беспрепятственную приемку продукции».