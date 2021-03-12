Экс-директор «Водоканала» вернулся в руководство предприятия

Бывший директор рязанского «Водоканала» Андрей Акулов, которого попросили уволиться в начале февраля, вернулся в руководство предприятия.

Бывший директор рязанского «Водоканала» Андрей Акулов, которого попросили уволиться в начале февраля, вернулся в руководство предприятия. В пятницу, 12 марта, он занял пост заместителя директора, пишет «Новая газета».

По словам сотрудников предприятия, весь этот месяц после официального увольнения Акулов продолжал ходить на работу, но в каком статусе — неизвестно.