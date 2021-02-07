Момент падения легковушки в кювет в Скопинском районе попал на видео

Момент падения легковушки в кювет 6 февраля в Скопинском районе попал на видео. Записи с видеорегистратора прислал РЗН. инфо очевидец.

Момент падения легковушки в кювет 6 февраля в Скопинском районе попал на видео. Записи с видеорегистратора прислал РЗН. инфо очевидец.

На кадрах видно, как легковушка обгоняет фуру, затем съезжает на обочину и опрокидывается в кювет.

Напомним, ДТП произошло на 275-м километре автодороги Р-22 «Каспий». 46-летняя жительница Волгоградской области не справилась с управлением. В результате аварии пострадал ее 11-летний сын, он получил телесные повреждения.