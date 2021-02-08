Появились фото с места аварии с иномаркой в Скопинском районе

В субботу, 6 февраля, в 10:25 в Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием женщины и ребенка. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

В субботу, 6 февраля, в 10:25 в Скопинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием женщины и ребенка. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

46-летняя женщина за рулем Chevrolet Cruze не справилась с управлением, машина вылетела в кювет. 11-летний ребенок получил ушибы.

Авария произошла на 274 километре трассы Р-22 «Каспий».

Момент падения легковушки в кювет попал на видео.