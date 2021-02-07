Появились фото с места массовой аварии в Турлатово
Появились фото с места массовой аварии в Турлатово. ДТП произошло в воскресенье, 7 февраля, столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.
Фотографии с места массового ДТП на Куйбышевском шоссе прислали РЗН. инфо очевидцы.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.
Напомним, в Рязани в воскресенье, 7 февраля, столкнулись четыре автомобиля, двигающиеся в одном направлении: легковушка и три фуры. У одного из грузовиков разбита кабина.
Выясняются подробности случившегося.