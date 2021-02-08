Водителя фуры, устроившего массовую аварию в Турлатове, госпитализировали

В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом врезался в полуприцеп с тягачом VOLVO на регулируемом перекрестке. В свою очередь VOLVO наехал на другую фуру DAF, а та — на легковой автомобиль Chevrolet Captiva. ДТП произошло 7 февраля в 9:55 на 200 километре трассы М5 «Урал».

Водителя фуры, устроившего массовую аварию в Турлатове, госпитализировали. Об этом сообщили в рязанском УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что 37-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом врезался в полуприцеп с тягачом VOLVO на регулируемом перекрестке. В свою очередь VOLVO наехал на другую фуру DAF, а та — на легковой автомобиль Chevrolet Captiva. ДТП произошло 7 февраля в 9:55 на 200 километре трассы М5 «Урал».

По предварительным данным, машины ехали из Москвы в Самару. Помимо водителя, устроившего аварию, никто не пострадал.

Ранее в соцсетях появились фото и видео с места массовой аварии