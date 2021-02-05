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На захваченной из-за конфликта двух УК парковке в Кальном устроили стрельбу
В четверг, 4 февраля, на закрытую территорию жилого комплекса попали люди в спецодежде рабочих. Они ворвались в кабинет охранника и насильно вывели его на улицу. Охранник утверждал, что мужчины были вооружены.

На захваченной из-за конфликта двух УК парковке в Кальном устроили стрельбу. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В четверг, 4 февраля, на закрытую территорию жилого комплекса попали люди в спецодежде рабочих. Они ворвались в кабинет охранника и насильно вывели его на улицу. Охранник утверждал, что мужчины были вооружены.

Неизвестные стали менять замки и внутренние коды в паркинге.

Сотрудников полиции вызвала Елена Рязаева, действующий директор управляющей организации жилого комплекса. Он считает, что неизвестных подослал бывший глава УК «Лайт-Сити» Евгений Сазанов. Осенью его уволили с этого поста.

На место приезжали полицейские и росгвардейцы. По словам Рязаевой, в отдел Советского РОВД забрали человека, который устроил стрельбу, а также директора ЧОПа «Рекс».

Елена Рязаева утверждает, что ее бывшему коллеге предлагали провести процедуру официально: созвать собрание жильцов и выбрать одного управленца.

Представитель Евгения Сазонова Евгений Черненцкий, в свою очередь, считает, что «все у них по закону».

«Доступ собственников, как было, так и будет осуществляться, полномочия будут полностью подтверждены, соответствующие документы по записям полиции предоставлены», — заявил он, но не смог показать документы журналистам.

«Ока» уточнила, что полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения и проводит проверку.