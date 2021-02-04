В Кальном неизвестные захватили парковку из-за конфликта двух управляющих компаний

По словам очевидцев, утром на закрытую территорию жилого комплекса попали люди в спецодежде рабочих. Они ворвались в кабинет охранника и насильно вывели его на улицу. Охранник Михаил Гулак рассказал, что мужчин был шестеро. По его словам, у двоих точно было оружие.

В Кальном неизвестные захватили парковку из-за конфликта двух управляющих компаний. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает ГТРК «Ока».

По словам очевидцев, утром на закрытую территорию жилого комплекса попали люди в спецодежде рабочих. Они ворвались в кабинет охранника и насильно вывели его на улицу.

Охранник Михаил Гулак рассказал, что мужчин был шестеро. По его словам, у двоих точно было оружие.

Сотрудников полиции вызвала Елена Рязаева, действующий директор управляющей организации жилого комплекса. Он считает, что неизвестных подослал бывший глава УК «Лайт-Сити» Евгений Сазанов. Осенью его уволили с этого поста.

Рязаева пояснила, что неизвестные меняют замки и внутренние коды в паркинге.

«Меняют замки, чтобы у людей не было доступа, чтобы люди не могли приехать припарковаться. Мы, по сути, не можем парковаться, я тоже здесь паркуюсь, потому что я житель дома. Вот такая ситуация — люди в масках с автоматами», — говорит Рязаева.