В Рязани девочка выжила, выпав с 16 этажа

Девочка получила многочисленные травмы, переломы и ушибы, сообщили в региональном минздраве в четверг, 4 февраля. 12-летнюю пациентку прооперировали врачи детской ОКБ.

В Рязани девочка выжила, выпав с 16 этажа. Она получила многочисленные травмы, переломы и ушибы, сообщили в региональном минздраве в четверг, 4 февраля.

12-летнюю пациентку прооперировали врачи детской ОКБ.

«Сейчас она находится под пристальным наблюдением медиков. Состояние тяжелое», — отметили в минздраве.

После случившегося следователи начали проверку.