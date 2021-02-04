В Рязани девочка выжила, выпав с 16 этажа
Девочка получила многочисленные травмы, переломы и ушибы, сообщили в региональном минздраве в четверг, 4 февраля. 12-летнюю пациентку прооперировали врачи детской ОКБ.
В Рязани девочка выжила, выпав с 16 этажа. Она получила многочисленные травмы, переломы и ушибы, сообщили в региональном минздраве в четверг, 4 февраля.
12-летнюю пациентку прооперировали врачи детской ОКБ.
«Сейчас она находится под пристальным наблюдением медиков. Состояние тяжелое», — отметили в минздраве.
После случившегося следователи начали проверку.