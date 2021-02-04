Рязанские следователи начали проверку после падения подростка из окна

«Московским следственным отделом по факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве. Подробности инцидента не сообщаются.

Следователи начали проверку после падения подростка из окна. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

«Московским следственным отделом по факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка», — отметили в ведомстве.

Подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, в среду, 3 февраля, из окна дома на Московском шоссе выпала 12-летняя девочка. Ребенок находился в ОДКБ.