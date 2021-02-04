Рязанская прокуратура проверит падение девочки с 16 этажа

По итогам проверки прокуратура оценит соблюдение родителями девочки обязанностей по ее воспитанию и «исполнение сотрудниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений своих должностных обязанностей».

Рязанская прокуратура проверит падение девочки с 16 этажа. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

В четверг, 4 февраля, 12-летняя девочка выпала из окна дома в Московском районе Рязани. Она попала в ДОКБ с множественными травмами.

По итогам проверки прокуратура оценит соблюдение родителями девочки обязанностей по ее воспитанию и «исполнение сотрудниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений своих должностных обязанностей».

Ранее проверку также начали следователи.